Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

25.09.25 09:26 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Zum Vortag unverändert notierte die Infineon-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 33,50 EUR.

Die Infineon-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 33,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 33,75 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,46 EUR nach. Bei 33,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.289 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. 17,70 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR. Abschläge von 30,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,30 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Infineon.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,44 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
15.09.2025Infineon OutperformBernstein Research
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
