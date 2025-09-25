Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Vormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 32,99 EUR.
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 32,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 32,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 220.037 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.
Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,91 EUR.
Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Infineon-Aktie
Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 5 Jahren eingefahren
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
