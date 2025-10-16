Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 32,75 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 32,75 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 32,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,77 EUR. Bisher wurden heute 896.686 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,40 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 29,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

