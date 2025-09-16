Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Infineon

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,28 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 32,28 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 32,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 32,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.708 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 18,13 Prozent niedriger. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 28,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,30 EUR an.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Infineon-Aktie mit Overweight

Siltronic-Aktien ziehen kräftig an - Chipwerte auf Erholungskurs

Zwei Neuigkeiten verkündet: Kommt die Infineon-Aktie jetzt aus ihrer Lethargie?