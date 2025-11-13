DAX24.222 -0,7%Est505.788 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,07 +0,6%Gold4.230 +0,8%
INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht

13.11.25 12:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
19,94 EUR 1,29 EUR 6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero rechnet CFO Marie-Anne Popp zufolge damit, dass in Asien zeitnah auch der vielbeachtete Bruttowarenwert GMV wieder wächst. Dieser Wert, der zusätzlich die Gebühren für die Nutzung der Online-Bestell- und Lieferplattform durch Kunden und Restaurants beinhaltet, ist seit mehreren Quartalen rückläufig, obwohl der Umsatz in diesem Zeitraum kontinuierlich gewachsen ist. Einer der Gründe sei ein stärkerer Fokus auf eigene Lieferungen.

Wer­bung

Im vierten Quartal sei die Zahl der Bestellungen im wichtigen Markt Korea wieder gewachsen, was mit sich ziehe, dass auch der GMV wieder wachse, sagte Popp im Interview mit Dow Jones Newswires. Der Wendepunkt sei "jetzt erreicht", "wo wir sehen, dass die Arbeit der letzten 18 Monate auch wirklich Erfolg bringt". In Korea habe der GMV unter anderem im Gegensatz zum Umsatz keinen Anstieg verzeichnet, weil Delivery Hero dort vermehrt auf eigene Lieferungen gesetzt hat anstatt über die Restaurants mit deren Fahrern. Diese "own delivery" schlage sich dann "natürlich im Umsatz nieder", sagte Popp. Der Vorteil von "own delivery" sei, dass der Konzern so die Qualität der Lieferung bis zum Endpunkt, dem Kunden, kontrollieren und eine bessere Kundenerfahrung bieten könne. Außerdem: "Wenn man das gut und effizient macht, dann ist das auch sehr rentabel", sagte Popp.

In Korea habe der Berliner Lieferkonzern "sehr viele Änderungen vorgenommen in den letzten 18 Monaten" - das Management ausgetauscht, auf Kundenseite viele Änderungen bei Bestell-App, Restaurantauswahl und Loyalitätsprogramm vorgenommen, sagte Popp. Auch habe der Konzern mit Hilfe von KI das Angebot viel stärker personalisiert und somit auf das Verhalten und Bedürfnis des spezifischen Kunden ausgerichtet. Aber auch auf Logistikseite habe der Konzern sehr viel verändert und Prozesse verbessert, zum Beispiel die Lieferzeit verkürzt und die Lieferungen pro Fahrer effizienter gemanagt.

Die Erwartung dabei sei, und "das tritt ja nun ein, dass das Geschäft wieder anfängt zu wachsen", sagte Popp.

Wer­bung

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 06:25 ET (11:25 GMT)

mehr Analysen