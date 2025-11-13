DAX24.257 -0,5%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.776 +1,3%Euro1,1621 +0,2%Öl63,18 +0,8%Gold4.229 +0,8%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

13.11.25 13:04 Uhr
Der Essenslieferdienst habe erwartungsgemäß erfreulich abgeschnitten, wobei der Bruttowarenwert (GMV) etwas über den Schätzungen liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Trendwende in Südkorea. Zudem erwarte das Unternehmen, dass Asien im Schlussquartal zu einem Wachstum beim GMV zurückkehren werde.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:59 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
12:51Delivery Hero BuyUBS AG
10:51Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10:41Delivery Hero OutperformBernstein Research
10:01Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:51Delivery Hero BuyUBS AG
10:41Delivery Hero OutperformBernstein Research
10:01Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:51Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

