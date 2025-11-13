ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe erwartungsgemäß erfreulich abgeschnitten, wobei der Bruttowarenwert (GMV) etwas über den Schätzungen liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Trendwende in Südkorea. Zudem erwarte das Unternehmen, dass Asien im Schlussquartal zu einem Wachstum beim GMV zurückkehren werde./rob/gl/ag

