IonQ Aktie News: IonQ am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von IonQ gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 48,88 USD zu.

Die IonQ-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 48,88 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 49,12 USD. Bei 46,71 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 676.924 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 73,16 Prozent zulegen. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,42 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 221,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,87 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,40 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -3,936 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

