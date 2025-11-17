IonQ Aktie News: IonQ schiebt sich am Abend vor

IonQ im Blick

Die Aktie von IonQ gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 47,42 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 47,42 USD nach oben. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,25 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 46,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.459.701 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 78,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2025 bei 17,88 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 62,29 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

IonQ ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,58 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 221,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,87 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -3,936 USD je Aktie aus.

