Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Blick auf JENOPTIK-Kurs

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag auf grünem Terrain

13.10.25 12:04 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 19,47 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,42 EUR 0,27 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 19,47 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 19,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.655 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 48,95 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 26,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,59 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren eingebracht

So stuften die Analysten die JENOPTIK-Aktie im vergangenen Monat ein

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
