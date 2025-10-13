JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 19,44 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 19,44 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,69 EUR. Bei 19,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 106.661 Stück.
Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 32,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 26,13 Prozent Luft nach unten.
JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,367 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,59 EUR je JENOPTIK-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,30 EUR fest.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Analysen zu JENOPTIK AG
Datum
Rating
Analyst
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
