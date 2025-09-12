JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 16,27 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,27 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,52 EUR. Bei 16,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.797 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,74 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,366 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 254,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

