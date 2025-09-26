DAX23.789 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
Profil
Aktienentwicklung

JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Vormittag zu

29.09.25 09:29 Uhr
JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Vormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
17,43 EUR 0,17 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 17,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 17,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.484 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,20 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 20,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,366 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,59 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
