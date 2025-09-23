JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 17,34 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 17,34 EUR abwärts. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.538 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2026 aus.

