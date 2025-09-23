JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 17,49 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 17,49 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,39 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.741 JENOPTIK-Aktien.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 66,95 Prozent Luft nach oben. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,90 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,366 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte JENOPTIK die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

