JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag schwächer
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 17,02 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 17,02 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,97 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 88.808 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 71,56 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 18,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,366 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,59 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 254,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2026 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
