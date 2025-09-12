JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 16,39 EUR ab.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 43,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,39 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,366 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2026 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

