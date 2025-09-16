JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 17,19 EUR.

Im XETRA-Handel kam die JENOPTIK-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,19 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,98 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 110.931 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,46 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,366 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,59 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte JENOPTIK die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

