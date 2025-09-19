JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:40 Uhr 0,4 Prozent auf 17,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 17,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,10 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.442 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 16,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,366 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,59 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

