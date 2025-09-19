JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von JENOPTIK

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 17,03 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 17,03 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 17,03 EUR. Bei 17,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.737 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,366 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,80 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umsetzen können.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Produktionsstandort Jena wird gestärkt