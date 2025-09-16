JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 17,25 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,25 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.482 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 69,28 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 20,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,366 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,59 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

