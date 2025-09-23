JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 17,61 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 17,61 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,57 EUR. Mit einem Wert von 17,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.218 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,81 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 18,46 Prozent sinken.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,366 EUR je JENOPTIK-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,59 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 254,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

