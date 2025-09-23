JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag an Boden

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 17,72 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 17,72 EUR zu. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 18,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.131 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 23,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,366 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,80 Mio. EUR.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,71 EUR je Aktie.

