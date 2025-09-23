JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK stabilisiert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zum Vortag unverändert notierte die JENOPTIK-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 17,56 EUR.

Mit einem Wert von 17,56 EUR bewegte sich die JENOPTIK-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,65 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,38 EUR. Bei 17,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.992 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 66,29 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 18,22 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,366 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,59 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.11.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie.

