JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 17,57 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 17,57 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.175 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,19 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 24,59 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte JENOPTIK die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie.

