JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 17,19 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 17,19 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,07 EUR. Bei 17,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 115.912 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 41,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,368 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,16 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

