JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 19,42 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 19,42 EUR. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.917 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 35,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,367 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

