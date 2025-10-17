JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK büßt am Freitagnachmittag ein

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 19,35 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 2,7 Prozent auf 19,35 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 19,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,29 EUR. Zuletzt wechselten 137.265 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 22,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Abschläge von 25,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,367 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 EUR je Aktie.

