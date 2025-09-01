Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 178,33 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 178,33 USD. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 179,19 USD. Bei 177,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 409.593 Johnson Johnson-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,16 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,59 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (140,68 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,91 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,06 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,74 Mrd. USD – ein Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.10.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
