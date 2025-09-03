Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 178,35 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 178,35 USD zu. Bei 178,65 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 178,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 108.277 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,68 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 21,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,91 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,06 USD.

Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,76 Prozent auf 23,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,85 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

