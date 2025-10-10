DAX24.596 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.073 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,75 -2,3%Gold3.982 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

10.10.25 16:09 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 191,33 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
164,76 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 191,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 192,07 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 191,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 194.729 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 192,10 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (140,68 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,19 USD.

Johnson Johnson gewährte am 16.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 22,45 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 14.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

