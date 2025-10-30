Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 188,99 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 188,99 USD. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 189,34 USD zu. Bei 187,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 412.752 Johnson Johnson-Aktien.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,90 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 34,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,19 USD aus.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2026 terminiert. Johnson Johnson dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

