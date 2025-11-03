DAX24.167 +0,9%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.999 -0,1%
Aktie im Fokus

K+S Aktie News: K+S gewinnt am Montagvormittag

03.11.25 09:22 Uhr
K+S Aktie News: K+S gewinnt am Montagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,29 EUR -0,08 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,33 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,33 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.601 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 9,18 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,140 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

