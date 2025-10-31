DAX24.004 -0,5%Est505.679 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,67 -0,1%Gold4.004 -0,9%
Notierung im Blick

K+S Aktie News: K+S behauptet sich am Vormittag

31.10.25 09:22 Uhr
K+S Aktie News: K+S behauptet sich am Vormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,39 EUR 0,05 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,44 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,44 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.796 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. 49,21 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2024 (10,29 EUR). Abschläge von 10,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,140 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,86 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,672 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

