K+S Aktie News: K+S am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 11,38 EUR ab.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 11,38 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.219 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 10,29 EUR fiel das Papier am 30.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 9,58 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,140 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,86 EUR je K+S-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR je Aktie ausweisen dürften.

