Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Profil
Kursentwicklung im Fokus

K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

30.10.25 09:22 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 11,47 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,49 EUR 0,02 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 11,47 EUR abwärts. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,45 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.195 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,29 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,140 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
