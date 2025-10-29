K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 11,57 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 11,57 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,57 EUR nach. Mit einem Wert von 11,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.606 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 12,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,140 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,86 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 871,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -3,672 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

