K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,69 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die K+S-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 11,69 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,73 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,63 EUR. Zuletzt wechselten 70.712 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 46,02 Prozent wieder erreichen. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,140 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,86 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -3,672 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

