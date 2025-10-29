K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 11,66 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die K+S-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,60 EUR. Bei 11,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 10.687 K+S-Aktien den Besitzer.
Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 46,40 Prozent zulegen. Am 30.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 11,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,140 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,86 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 873,80 Mio. EUR gelegen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
