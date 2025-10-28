DAX24.313 ±0,0%Est505.703 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Aktienentwicklung

K+S Aktie News: K+S am Nachmittag in Rot

28.10.25 16:08 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 11,61 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,59 EUR -0,10 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,5 Prozent auf 11,61 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,57 EUR aus. Bei 11,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 163.619 K+S-Aktien gehandelt.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2024 (10,29 EUR). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 12,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,140 EUR je K+S-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 873,80 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

