K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,70 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 11,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 11,67 EUR. Bei 11,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.418 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 31,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 13,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,140 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR je K+S-Aktie.

