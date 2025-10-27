K+S Aktie News: K+S am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 11,92 EUR ab.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 11,92 EUR abwärts. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,90 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,08 EUR. Bisher wurden heute 92.197 K+S-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 43,20 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 13,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,140 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,86 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -3,672 EUR je Aktie aus.

