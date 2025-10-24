K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 12,05 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 12,05 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,17 EUR an. Mit einem Wert von 11,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323.077 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 41,66 Prozent Luft nach oben. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 17,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,140 EUR je K+S-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,86 EUR aus.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,672 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

