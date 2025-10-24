DAX24.213 ±0,0%Est505.666 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.061 -1,6%
K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit Kursplus

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 11,96 EUR.

K+S AG
K+S AG
11,94 EUR 0,13 EUR 1,10%
Um 11:46 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 12,17 EUR. Bei 11,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 172.993 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 29,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,140 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 871,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

