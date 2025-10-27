DAX24.272 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,30 -0,6%Gold4.039 -1,0%
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
K+S Aktie News: K+S behauptet sich am Montagvormittag

27.10.25 09:22 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,97 EUR -0,03 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,08 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 12,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 12,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.551 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 41,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 14,82 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,140 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S: Wird es nochmal ungemütlich?

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG

