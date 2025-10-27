DAX24.301 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.582 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.990 -2,2%
Kursentwicklung im Fokus

K+S Aktie News: K+S am Nachmittag billiger

27.10.25 16:08 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Nachmittag billiger

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 11,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,97 EUR -0,03 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von K+S befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 11,81 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,77 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 12,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 218.539 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 30.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 12,87 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,140 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

