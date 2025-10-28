K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Mittag

So bewegt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 11,63 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 11,63 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.159 K+S-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 31,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,52 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,140 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Erste Schätzungen: K+S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

K+S: Wird es nochmal ungemütlich?

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren