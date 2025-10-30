K+S Aktie News: K+S am Nachmittag auf rotem Terrain

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 11,37 EUR.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 11,37 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,34 EUR. Bei 11,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 252.849 K+S-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 33,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 10,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,140 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,86 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,672 EUR je K+S-Aktie belaufen.

