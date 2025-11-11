Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend ohne große Veränderung

So bewegt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,31 USD an der Tafel.

Mit einem Wert von 83,31 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 20:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sogar auf 83,36 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,28 USD. Mit einem Wert von 83,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.699 Stück gehandelt.

Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 0,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,48 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 8,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 USD.

Am 30.10.2025 hat Kellanova (ex Kelloggs) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,26 Mrd. USD – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kellanova (ex Kelloggs) 3,23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

