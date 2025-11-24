Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,45 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 83,45 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,46 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,43 USD. Bei 83,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 80.074 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,47 USD erreichte der Titel am 19.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,02 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,26 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

