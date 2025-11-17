Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark schiebt sich am Montagabend vor

Kimberly-Clark im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 105,46 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 105,46 USD. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,86 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 103,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 573.725 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 29,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 99,28 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 5,86 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,88 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD.

Am 30.10.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 2,69 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4,15 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4,95 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,49 USD je Aktie.

